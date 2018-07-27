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Первый день кастинга проекта «Лица» стартовал в Челябинске
Прямая трансляция на «Онлайн ТВ».
/ ВИА «Ариэль» проведет концерт на берегу озера Кисегач

ВИА «Ариэль» проведет концерт на берегу озера Кисегач

Возрождение старых традиций будет транслироваться в прямом эфире сайта «Первый областной».
сегодня в 12:14
  |  Культура

В эту субботу, 28 июля, на берегу озера Кисегач выступит знаменитый челябинский ансамбль «Ариэль». Трансляцию мероприятия проведет сайт «Онлайн ТВ».

Программа, с которой будет выступать ансамбль, называется «Вот так же когда-то…» и, по словам представителей «Ариэля», будет полностью посвящена танцам.

Мы хотим вернуть наших зрителей в неповторимую атмосферу «живых» танцев, столь популярных в далекое советское время! Ведь именно на «танцах» ансамбль «Ариэль» и начинал в далекие 60-е. Обещаем выдержать антураж, дух и стиль этих забытых мероприятий! — сообщается в официальной группе ансамбля.

Всех, кто в эти выходные собирается отдыхать на окрестных озерах, зовут на танцевальный вечер, слушать любимые песни ансамбля и, конечно же, зажигать. А для тех, кто посетить мероприятие не сможет, «Онлайн ТВ» проведет трансляцию. Подключайтесь к прямому эфиру в 20:30 на сайте 1obl.tv.

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