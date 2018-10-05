/ Повышенные пенсии получит миллион пенсионеров Челябинской области

Выплата составит 700 рублей.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский на встрече с ветеранским активом региона рассказал, что пенсионеров ждет единовременная выплата. Пожилые южноуральцы получат по 700 рублей, потому что экономика региона показывает стабильный рост. По словам губернатора, дефицит бюджета снижался все 4 года.

В следующем году мы будем праздновать 85-летие Челябинской области и должны встретить эту дату достойно. Чтобы люди почувствовали, что жить становится лучше, комфортнее с учетом объемов поступлений в областной бюджет все пенсионеры, достигшие 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин на 1 октября текущего года, получат единовременные денежные выплаты. Сейчас возможности позволяют нам увеличить их до 700 рублей. — сказал Борис Дубровский.

Отметим, что повышенную выплату получит миллион пенсионеров Челябинской области. Однако это только начало, и одним из приоритетных планов правительства области сейчас становится улучшение жизни ветеранов и пожилых людей региона.