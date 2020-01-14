Президент огласит послание Федеральному Собранию 15 января в 14 часов

Сайт «Первый Областной» покажет трансляцию обращения.

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Глава государства обратится к Федеральному Собранию в 16-й раз. Владимир Путин лично готовит текст послания, до конца обращения неизвестно, что именно прописано в документе. Однако некоторые темы уже озвучиваются, так Владимир Путин недавно отметил, что вопросы с преодолением бедности и застоем в сфере доходов россиян должны быть решены.

«Меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения», — сказал Путин.

Еще одна животрепещущая тема — здравоохранение. Модернизация ожидает сферу с 1 июля 2020 года.

На этот раз президент намерен подвести итоги нацпроектов. Самый ощутимый на результат — «Демография». Для поддержки семьи, материнства и детства регулярно принимаются новые решения. Например, с 2019 года семьи, в которых родили или усыновили первого ребенка стали получать ежемесячное пособие.

Послание президента Федеральному Собранию — это обязанность главы государства, закрепленная в Конституции Российской Федерации. В послании президент ставит задачи для правительства и парламента и обозначает пути развития страны во внешней и внутренней политике.

Сайт «Первый Областной» проведет онлайн- и текстовую трансляцию обращения.