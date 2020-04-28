28 апреля Владимир Путин выступит с обращением

В Кремле сообщили, что это произойдет после 15:00 по московскому времени.

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Сегодня, 28 апреля, Президент Российской Федерации Владимир Путин выступит с большим обращением к гражданам. Предполагается, что обращение прозвучит в рамках совещания с главами регионов по коронавирусу.

Официальное время выступления объявлено — после 15:00 по московскому времени.

Напомним, что COVID-19 распространился по 210 странам мира. Статистика распространения коронавируса в России на сегодняшний день выглядит так: подтверждено 93 558 случаев заражения, из них 8 456 человек выздоровело, 867 — летальный исход. В Челябинской области случаев заражения — 432, из них вылечилось 49, умерло четыре человека.

Посмотреть обращение Президента вы сможете на сайте 1obl.tv.