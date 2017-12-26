/ Госдума назвала Владимира Путина сильным лидером, которого не хватает многим странам

Председатель палаты прокомментировал выступление Президента на партийном съезде.

Выступление Владимира Путина на съезде «Единой России» прокомментировали в Госдуме. Спикером выступил Председатель палаты федерального собрания Вячеслав Володин. В словах Президента он нашел множество задач, в реализацию которых нужно включаться уже сегодня. Одна из них — приближение к гражданам страны.



Центральной темой выступления Владимира Владимировича стал разговор с политической элитой о необходимости постоянного диалога с людьми — мы должны слышать наших граждан и не бронзоветь. Россия должна быть справедливым государством с гибкой политической системой, способной противостоять вызовам, с высокотехнологичной экономикой, эффективной медициной и качественным образованием. Для этого нужно многое сделать, и прежде всего, сделать все, чтобы Россия, несмотря на свою тысячелетнюю историю, была открытой ко всему новому. Многие страны мира сегодня испытывают кризис власти из-за отсутствия сильных лидеров. Нашей стране повезло, у нас такой лидер есть. Это наш Президент — Владимир Владимирович Путин. — сказал Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы также поддержал выдвижение в президенты от народа. Так, по мнению Вячеслава Володина, глава государства будет более эффективно решать задачи страны.