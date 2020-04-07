Пресс-секретарь Алексея Текслера призвал поддержать врачей

Сергей Зюсь находится в изолированном боксе больницы.

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6 апреля у пресс-секретаря губернатора Алексея Текслера выявили условно положительный анализ на коронавирус. Сергей Зюсь был экстренно госпитализирован в изолированный бокс челябинской больницы.

Он каждый день рассказывает о своем самочувствии и сегодня, 7 апреля, не стало исключением. На своей странице в соцсети он рассказал, что условия в больнице хорошие, все нужное — под рукой.

«Взяли анализы, осмотрели, опросили. Немного скучно, но из рабочего процесса не выключаюсь, много читаю, всем отвечаю. Самочувствие прекрасное, симптомов нет. Первый раз за пару месяцев выспался. Ждем результаты анализов из „Вектора“, надеюсь на лучшее», — рассказал Сергей Зюсь.

Отметим, что у всех, с кем контактировал пресс-секретарь были взяты анализы. В том числе и большое количество сотрудников средств массовой информации. На данный момент все результаты отрицательные. Но все брифинги и пресс-конференции перешли в формат видеоконференций — для большей безопасности каждого.

Вместе с этим, Сергей Зюсь очень благодарен всему медперсоналу, ведь им приходится трудиться практически без выходных и просит поддержать их.

«Огромная благодарность медикам. Все четко, профессионально, с вниманием и заботой. У них очень добрые глаза. Про остальное ничего не скажу — упакованы как космонавты. Медикам сейчас тяжелее всего. Давайте их поддержим. Как минимум, своим хорошим поведением, соблюдением самоизоляции», — отметил Сергей Зюсь.

Также он поблагодарил всех, кто поддерживает его в эти моменты. Особенно Сергей благодарен Алексею Текслеру, который все время интересуется его состоянием.

Напомним, что в Челябинской области открыта круглосуточная горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции: 8-800-201-41-88.