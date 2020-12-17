В четверг состоится ежегодная пресс-конференция Владимира Путина

Мероприятие, которое пройдет в дистанционном формате, покажет медиахолдинг «Первый областной»

Традиционная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится в четверг, 17 декабря. Из-за пандемии коронавируса мероприятие пройдёт в дистанционном формате. Глава государства будет отвечать на вопросы журналистов. Они будут находиться в разных точках России.



Среди журналистов, принимающих участие в пресс-конференции, будет и заместитель главного редактора «Первого областного» Анна Титова. Она отправилась в Екатеринбург, откуда будет возможность задать вопрос Владимиру Путину.

Отметим, что медиахолдинг «Первый областной» покажет пресс-конференцию главы государства в прямом эфире. Посмотреть мероприятия можно будет на сайте 1obl. tv, а на 1obl.ru будет организована текстовая трансляция. Также основные моменты грядущего события будут отражены в телеграм-канале «Первого областного».