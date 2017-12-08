/ «Коррупция напоминает онкологию». 100 чиновников наказали за взятки в 2017 году

В правительстве подвели итоги борьбы с коррупцией.

Важный для стабильной работы госорганов вопрос, борьбу с коррупцией, обсудили на пресс-конференции в стенах медиахолдинга ОТВ. Отчет о работе за текущий год предоставил вице-губернатор Евгений Голицын и директор челябинского филиала РАНХиГС Сергей Зырянов. Главными проблемами, по их мнению, является отсутствие четкого регламента работы во всех сферах и привычка решать вопросы через личностный подход. Первая искореняется постоянной доработкой законодательства, вторая — активным развитием МФЦ.

За сотрудниками, у которых есть распорядительная функция, существует особый контроль. Внимательно изучаются их отчеты о доходах, расходах, аккаунтах в соцсетях, подарках. Сведения не просто предоставляются, а проводится проверка, сравнивается со сведениями за предыдущие годы. Эта системная работа позволяет выявлять отклонения, которые прошли в имущественном отношении у Госслужащих. — рассказал сайту «Первый областной» вице-губернатор Евгений Голицын.

Со следующего года будет формироваться список госслужащих, которых уличили в преступлении. Им запретят занимать места в госструктурах. Так надеются пресечь постоянно возникающие явления взяточничества. Уже сейчас, по данным опроса 1660 предпринимателей, уровень коррупции значительно снизился. Только 6% знают о реальных случаях взяточничества на территории региона, раньше в этом признавалось 18%. Несмотря на это, решать возникающие при работе с госорганами проблемы продолжают неформально. С помощью влиятельных знакомых, обмениваясь услугами или предлагая деньги. Привлечены за это 100 чиновников.



Коррупция — явление многоликое. Она напоминает онкологическое заболевание в организме человека, очень трудно заметить предрасположенность к осуществлению подобных действий. Причина психологическая, наверное, главная, почему сохраняются и воспроизводятся преступления, — стремление быстрее и проще решить какой-то вопрос. С другой стороны — корыстное желание получить деньги за то, что ты должен сделать в рамках своих должностных обязанностей. — проинформировал директор челябинского филиала РАНХиГС Сергей Зырянов.

Если в ком-то из госслужащих возникают сомнения, губернатор Борис Дубровский может инициировать проверку. Если она выявит нарушения, чиновника ждет наказание.



Другая сторона коррупционного вопроса — подарки. Есть небольшая группа подарков, которая не считается запретной. Все другие нужно представить на оценку комиссии. Вещи стоимостью до 3 тысяч рублей в большинстве случаев возвращаются хозяину. Более дорогие чиновник может выкупить.