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147 нарушений в сфере коррупции среди чиновников выявлено на Южном Урале

Профилактический семинар для руководителей органов местного самоуправления продлится 4 дня.
сегодня в 09:38
  |  Общество

На Южном Урале стартовал профилактический семинар, направленный на борьбу с коррупцией среди представителей власти. В первый же день для руководителей органов местного самоуправления провели ряд лекций. Открыл работу антикоррупционного семинара губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Требования законодательства в этой сфере постоянно усложняются. По просьбе руководителей органов местного самоуправления на семинаре в течение четырех дней будет проводиться детальный разбор законодательной базы с учетом ее практического применения. Борьба с коррупцией — это функция правоохранительных органов, наша главная задача — профилактика и предупреждение. Профилактика — это система запретов и ограничений, которые должен соблюдать каждый, кто в нашей системе работает. В Челябинской области разработан стандарт антикоррупционного поведения государственных и муниципальных служащих. Необходимо повсеместно обеспечить его исполнение. — отметил во вступительном слове Борис Дубровский.

В ходе семинара выступили с докладами прокурор области Александр Кондратьев, главный федеральный инспектор по Челябинской области Артем Пушкин, а также руководители федеральной налоговой службы по Челябинской области Михаил Бирюк и главного управления министерства внутренних дел России по Челябинской области Андрей Сергеев.

В последние годы органами государственной власти предприняты серьезные меры, направленные на совершенствование антикоррупционного законодательства, внедрены механизмы и созданы необходимые условия для повышения качества работы по противодействию коррупции. Только по итогам 9 месяцев 2017 года органами прокуратуры выявлено 147 нарушений запретов, ограничений и обязанностей муниципальными чиновниками, к ответственности привлечено восемь человек, ряд работников уволились до рассмотрения актов прокурорского реагирования. — заявил прокурор Челябинской области Александр Кондратьев.

Жителям региона напоминают о возможности бесплатно сообщить о коррупции с помощью круглосуточной «горячей линии» по телефону 8-800-300-76-00. По каждому обращению проводятся проверки.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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