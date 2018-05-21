/ Пресс-конференция губернатора Бориса Дубровского в Карабаше

Текстовая трансляция встречи главы региона с представителями СМИ.

17:09 — Предстоят внеочередные выборы главы. Будет ли рекомендовать область какую-то кандидатуру? Какие задачи поставят новому главе?

Мы обязаны участвовать в своей части принятия решения. Мы формируем комиссию, размышляем, кто это может быть. Первое, что надо сделать человеку, — войти в диалог с депутатским корпусом. Снизить напряжение. Дальше сформировать стратегию развития территории. В этом плане все было неплохо, но, как в случае с полигоном, она жила сама по себе, не была поддержана никем. Я не говорю о второй части вопроса, обхожу ее. Все будет решено в процессе формальном. При этом всегда был конфликт. Был не утихающий. Это не только конфликт последнего главы. Меня это сильно беспокоит. Миасс — один из тех городов, где может быть серьезное развитие. Город имеет больший потенциал, чем мы видим по факту. Это город машиностроения! Там есть технологический уклад, технологические решения. Мы радуемся, что у нас развивается металлургия, но мы же всегда хотим, чтобы и другие направления работали. Вот Миасс может. Надо найти человека, который сможет организовать деятельность таким образом, чтобы потенциал был реализован. Быстро не будет. Но мы будем помогать. Человек будет из нашей среды, текущей команды. Мы будем его всячески поддерживать. До 31 числа соберут заявки на эту должность. Человек должен принять решение и подать заявку. Мы ему предложение сделали. Пока — зачем я буду портить кровь.



17:06 — Карабаш меняется, а у горожан есть опасения о расширении местной свалки и создании здесь мусороперерабатывающего завода.

Будем искать решение. Я не пытаюсь уйти от ответа. По сути говоря — этот полигон один из немногих, который будет построен из регионального бюджета. Он будет встраиваться в эту систему. Здесь полигон уже есть. Люди просто плохо представляют, что полигон может быть благоустроен. Считают, что та же свалка, просто по-другому называется. Но мы-то строим другое. Будем выстраивать диалог с населением.



17:01 — В области сформированы кластеры по переработке ТБО. Население тех районов, где будут центры по сбору и утилизации отходов, обеспокоены, насколько будут соблюдаться меры по сохранности окружающей среды. Может ли население куда-то сообщать, если выявит нарушения?



И про систему умный город: почему была выбрана Сатка и какого результата ждет правительство?

Начнем опрашивать друг друга, что такое умный город, и каждый ответит по-своему. Нет конкретного описания, что это, но есть его элементы. Вы спросили, будет ли возможность у жителей города влиять на работу регоператора. Внедренная у вас система "умный гражданин" уже позволяет вам давать свои оценки. Вот что дается в руки, чтобы влиять на процессы. Как будем управлять операторами — как всегда. Существует правило, по которому мы должны работать. Система создана для того, чтобы снизить нагрузку на окружающую среду. Нас почему-то не беспокоит, когда мы все в леса вываливаем! А регоператор будет регулировать деятельность с ТБО. Я вот сейчас ехал — три свалки увидел. Снег сошел — и здрасьте.





16:57 — Вы затронули вопрос саммита. Планируется ли обновление трамвайного парка? Для Усть-Катава это актуально: у нас вагоностроительный завод на территории города.

Да, действительно важно. Мы понимаем, что до 30-35% выбросов в Челябинске приходится на все виды транспорта. Есть города, где 100% — там промышленности просто нет. Это большое воздействие. Мы не можем, в том числе при квотировании, не учитывать это. Надо максимально переходить на транспорт с электроприводом. Мы смотрим, что делать с троллейбусами. Смотрим на опыт Москвы, где стали появляться электробусы. Это другое, некое современное решение. И переход на газомоторное топливо. Усть-Катавский вагоностроительный завод должен быть готов делать предложения, которые будут комплексными. Это решение, эта схема понятна. Тренд сегодняшний, который должен и может действовать.



Сатка тоже, кстати, тоже хорошо прошла со своим проектом в конкурсе.



16:56 — Мы действительно работаем с каждым проблемным домом. Мы находим инвесторов, ресурсы. Хочу заверить, что вопрос мы в конечном итоге режим. Максимально он будет решен, когда долевое строительство прекратится как таковое.

16:52 — Важно решить экологические проблемы. Основная — состояние атмосферного воздуха в Челябинске. Мы понимали, что можем сформировать новации, и вызвались готовить Госсовет в начале Года экологии. Инновации были приняты. Неприятно, когда говорят, что Челябинск среди городов, где сложная экообстановка. Но не признавая эту проблему, решить ее невозможно. Мы будем пилотной территорией, где инновации будут приняты. Мы должны прекратить пожары на Коркинском разрезе. Это подходы новые. По сути мы исходим из того, что будет формироваться практика, перемещающаяся из пилотного региона в другие. Думаю, будет результат.

16:49 — Что мы ожидаем от сегодня? Есть программа: по миллиарду мы получаем второй год подряд от федералов на наведение порядка с дорогами в Челябинске. Мы обращаемся с просьбой сжать эти деньги, чтобы до 2020 года мы могли привести в порядок дорожную сеть Челябинска. Мы будем принимать 20 президентов. Надо соответствовать. Необходимые средства заложены на строительство конгресс-холла. Образно он называется "крылья". Смотрели на него — вещь нереализуемая. А сейчас мы ведем проектирование, готовим участки. Он кардинально изменит территорию. Параллельно будет обустроена набережная. Пройдет реконструкция столичных объектов. По сути — масштабная реновация гостиничного комплекса Челябинска.

16:45 — Один из проектов — аэропорт. Это вход в город. Построят новый терминал. Можно будет обслуживать свыше тысячи пассажиров в час. Проводятся конкурсные процедуры. Проводится выбор подрядчика. Также будут реконструировать аэродром. Мы верили, что это событие произойдет. Мы получаем на выходе из экспертизы этот проект. Начинаем заявляться на ресурсы. И разворачиваем эту стройкую Там порядка 5,5-6 миллиардов рублей. Наш северный сосед активно работает с заявкой на ЭКСПО-2025. Я слышал, что от 30 до 50 миллионов гостей принимают мировые ЭКСПО. Нам тоже нужно будет принимать часть этих гостей, размещать у себя в инфраструктуре, за час доставлять их до ЭКСПО по ВСМ. Мы получаем большую агломерацию, третью после Москвы и Санкт-Петербурга. Вот наша некая логика, за которую надо бороться. Это уже не мечта. Это конкретные мероприятия.

16:43 — Центральным событием стал указ о проведении саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году. Мы два года этим занимались, а сейчас перешли в активную фазу во взаимодействии с федеральным центром. По факту формируем сейчас наследие ШОС. Например, на прошлой неделе наша делегация была с официальным визитов в Узбекистана. Ташкент трижды принимал саммит ШОС. Появлялись всякий раз новые объекты. У нас тоже появилась такая возможность — изменить облик Челябинска. Есть подрядчики, проекты. Работы идут полным ходом.



16:42 — Завершается работа над стратегией развития 2035. Учитываются там все указы. В третьем квартале мы с этой стратегией выйдем на Заксобрание на ее утверждение. Работали над стратегией все, кому было интересно.

16:41 — В 17 году хорошо зарекомендовали себя проекты по части благоустройства. Миллиард рублей был своевременно освоен. Еще полмиллиарда выделили на "Реальные дела". Мы в какой-то мере здесь сработали на опережение. В том числе магистраль я имею в виду.

16:38 — Из больших проектов: ввели котельную в Троицке. Наверное, не все будет идеально, но максимальные проблемы будут решены. Посмотрим, как мы проведем отопительный сезон 2018-2019 годов. Работаем с Росавтодором по трассе М-5. Видим здесь большую проблему. Постараемся найти решение, в том числе с новым министром. Приводится в нормативное состояние трасса на Екатеринбург. Будет построена железнодорожная магистраль Челябинск-Екатеринбург. Это в чистом виде наша инициатива. В хозпартнерство вошли Челябинска, Свердловская область и 3 партнера. До конца сентября мы должны получить ответ. Надеюсь, будет положительным. Эта дорога не была включена в транспортную стратегию России до 2030 года. Вообще-то говоря, никто строить ее не собирался. Не будь нашей инициативы — ее бы не было.

16:35 — Область участвует практически во всех крупных генеральных программах. Это касается здравоохранения, фонда ЖКХ при расселении жильцов ветхого и аварийного жилья. 12 тысяч человек жилищные условия улучшили. Имея финансовые возможности на переселение жилья, мы смогли выделить миллиард рублей.

16:33 — В марте наша область вошла в новый 6-летний президентский цикл. Кампания прошла без нарушений, при высокой явке. На выбор во многом повлияло мартовское послание президента. Во многом по нему мы сработали с опережением. Например, предусмотрели 3-летнюю программу модернизации здравоохранения.



16:32 — Что касается Карабаша. В течение частых выездных совещаний здесь я составил такое мнение: задача сложная, но решаемая. Ее мы решать будем.

16:31 — На 1 мая долг области менее 13% от собственных доходов. Не удержусь, чтобы не проинформировать: Челябинская область вторая после Москвы, показавшая такую динамику снижения долга.

16:28 — Сейчас у нас 4 ТОСЭР. Это наша совместная работа. Федеральный центр дал возможности, и мы должны реализовать их максимально эффективно. В Снежинске, например, уже есть 9 заявок. Большинство решаемых сегодня проблем копились десятилетиями и сегодня их не решить. Есть четкие результаты, которые можно измерить, приближаясь к конечной цели. Это показатель силы региона, компетенции команды, возможности ставить задачи и концентрировать ресурсы для решения этой задачи. Но ресурсы надо сначала заработать.

16:25 — Мы отправили некоторые населенные пункты на конкурс малых городов. С удовольствием слышу, что Карабаш прошел в полуфинал. Отберут 15 городов, Карабаш стал восьмым. Есть ощущение, что деньги, которые выделяют на конкурсе, город получит. Есть ощущение, что это 30 миллионов рублей. Будем развивать территорию возле городской администрации. Но если не получит, то будем строить за свои деньги.

16:24 — Коренную реконструкцию «Карабашмеди» РМК инвестировала свыше 16 миллиардов рублей. В развитие соцсферы вложили 570 миллионов. Считаю, что на примере Карабаша сформировалась устойчивая модель проектного управления. Было много эмоций, кадровых решений, но на сегодняшний день процессы, тормозящие развитие города отсутствуют.

16:20 — Добрый день, коллеги. Мы начинаем наше общение и встречаемся в Карабаше, потому что в прошлый раз мы об этом договорились. Говорили, есть ли возможность, чтобы такой тяжелый город, как Карабаш, обрел второе дыхание? Посмотрим, как решать такие проблемы, как у Карабаша, как подходить к таким вопросам системно.

В Карабаше губернатор Челябинской области Борис Дубровский проводит традиционную ежеквартальную конференцию. Подводит итоги этого периода работы. Приоритет здесь отдан региональным СМИ. Встреча проходит в новой детской школе искусств.

