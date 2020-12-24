Алексей Текслер: ужесточать ограничения не будем, но праздники таят опасность

Глава региона рассказал о режиме повышенной готовности

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер не планирует вводить новые ограничения накануне новогодних праздников. Такое заявление глава региона сделал в четверг, 24 декабря, во время большой онлайн-пресс-конференции.



Алексей Текслер объяснил журналистам, что режим повышенной готовности в Челябинской области действует бессрочно. Тем не менее его приходится продлевать официально, чтобы жители региона старше 65 лет имели основания для продления больничного.



«Все необходимые ограничения уже приняты. Набор мер оптимальный. Сейчас нам нужно пройти новогодние праздники, а они взывают тревожность. Именно из-за этого мы сохраняем свободный коечный фонд на уровне 20 процентов», — заявил глава региона.



Дальнейшая тактика по профилактике коронавируса в регионе будет определяться по ситуации в новом, 2021 году.