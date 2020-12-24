Алексей Текслер заявил о возвращении ковидных баз в плановую медицину

По оценке главы региона, ситауция с коронавирусом на Южном Урале стабильная

Глава Челябинской области Алексей Текслер оценил текущую ситуацию с распространением коронавируса в регионе. По его мнению, ситуация остается стабильной. Уже в ближайшее время это позволит вернуть несколько ковидных баз в плановую медицину.

«Ситуацию можно оценить как стабильную. Мы в последнее время наблюдаем прирост заболевших в пределах 300—315 человек. Количество госпитализаций опустилось до пиковых значений октября-ноября. У многих болезнь протекает в более легкой форме, что позволяет лечиться дома. Мы раздаем таким пациентам лекарства бесплатно. Свободный коечный фонд превышает 20%. Это позволит нам вернуть несколько ковидных баз в плановую медицину», — заявил Алексей Текслер.

Среди первых ковидные базы могут свернуть в Еткуле, в Сосновском районе, в поселке Локомотивный.

Также Алексей Текслер заметил, что наша область уже получила 3 700 доз вакцины от коронавируса, что позволило начать массовую вакцинацию людей из групп риска. В следующем году, когда пойдут дополнительные поставки, на Южном Урале начнется общая вакцинация граждан.