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/ Научная конференция, посвященная 25-летию конституции России, прошла в ЮУрГУ

Научная конференция, посвященная 25-летию конституции России, прошла в ЮУрГУ

Участники обсудили различные вопросы права.
сегодня в 19:34
  |  Наука

В Южно-Уральском Государственном Университете, сегодня, 7 декабря, прошла международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы права России и стран СНГ-2018», посвященная 25-летию конституции России. Организатором конференции выступил Юридический институт ЮУрГУ.

Дискуссионная площадка по теме «Воздействие конституционных прав и свобод человека и гражданина на отрасли российского права» стала местом для конституционного диалога представителей органов законодательной, исполнительной и судебной власти Челябинской области, сотрудников правоприменительных и правоохранительных органов, представителей экспертного сообщества, известных ученых из более чем 20-и регионов Российской Федерации и зарубежных государств. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы мероприятия.

С приветственным словом к участникам конференции обратился ректор ЮУрГУ Александр Шестаков, а также заместитель председателя законодательного собрания Челябинской области Анатолий Брагин, заместитель губернатора Бориса Дубровского Сергей Сушков, председатель областного арбитражного суда Евгений Шайхутдинов и председатель избирательной комиссии региона Сергей Обертас.

В рамках конференции прошла работа 6 секций, модераторами которых выступили преподаватели юридического института ЮУрГУ. Во время работы этих секции конституционное право, гражданское и семейное право, уголовное право и криминологию, трудовое и социальное право, уголовный процесс, криминалистику и судебную экспертизу, а также предпринимательское, экологическое и земельное право. Итоги работы конференции будут подведены завтра, 8 декабря.

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