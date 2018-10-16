/ Аэропорт Челябинска предложили назвать в честь Владимира Путина

С инициативой выступил «Союз добровольцев России».

Аэропорт Челябинска предложили назвать именем президента России Владимира Путина. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Владимир Корнев, начальник штаба южноуральского подразделения организации «Союз Добровольцев России».

На заседании регионального штаба ЧОРО «Союз Добровольцев России» было подержано предложение назвать Челябинский аэропорт именем Путина Владимира Владимировича. — написал Владимир Корнев.

Напомним, выбрать новое имя челябинскому аэропорту предложили в Общественной палате области. Сегодня же состоялась пресс-конференция с представителями общественной палаты, на которой был выбран список возможных имен для воздушной гавани Челябинска.

Предложение подключиться к проекту «Великий имена России» от имени ОПРФ в Общественную палату региона поступило 5 октября, а уже 8-го был объявлен сбор инициатив от членов и экспертов общественной палаты. Следующим этапом стал прием вариантов от всех жителей, он продлился с 10 по 15 октября. В общей сложности было прислано 290 писем, предложено 93 варианта. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе общественной палаты Челябинской области.

Добавим, формирование списка пройдет на базе Общественной палаты Челябинской области и продлится до конца октября. Далее ВЦИОМ, с помощью соцопросов определит три имени-лидера. Голосование пройдет с 7 по 30 ноября.

Кроме того, сегодня стало известно о том, что правительство России определит исполнителя работ по будущей реконструкции аэродрома в Челябинске. Об этом рассказал губернатор региона Борис Дубровский. По словам главы региона, важно, чтобы воздушная гавань южноуральской столицы соответствовала международным стандартам и требованиям.

Недавно Главгосэкспертизой выдано положительное заключение на документацию по первому этапу реконструкции, появилась возможность двигаться дальше. Мы детально проработали вопрос с федеральными органами исполнительной власти. Итогом этой деятельности стало поручение Президента России Владимира Владимировича Путина, результатом выполнения которого станет распоряжение правительства Российской Федерации о назначении единственного исполнителя. — подчеркнул Борис Дубровский.

Отметим, реконструкция аэропорта является часть подготовки к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Помимо этого, в Челябинске также занимаются строительством конгресс-холла «Таганай», реконструируется набережная реки Миасс, и планируется строительство гостиницы для прессы, которая в будущем станет общежитием ЮУрГУ.