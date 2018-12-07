Депутат Госдумы получил признание на федеральном уровне.

Депутат государственной Думы Владимир Бурматов получил благодарность президента России Владимира Путина. Высокую награду парламентарию вручил первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко на XVIII Съезде партии «Единая Россия».

Это высокая награда, которую немногие наши земляки заслужили, поэтому можно только поздравить Бурматова. Очевидно, что он состоялся как федеральный политик, и сейчас получил еще одно признание своих заслуг на федеральном уровне. Для нашего региона это, безусловно, плюс, потому что среди награжденных — человек, который неизменно открыто обозначает приоритетом своей работы отстаивание интересов Челябинской области и ее жителей, активно борется за то, чтобы наш регион получал больше федеральных средств и имел возможность участвовать в важнейших федеральных программах. При этом Бурматов всегда подчеркивает, что он находится в команде Губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. — прокомментировал политолог Александр Мельников.