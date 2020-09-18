Преподаватели готовы копить на пенсию самостоятельно — опрос НПФ «Сафмар»

Респонденты хотят сохранить привычный уровень жизни после завершения трудовой деятельности.

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НПФ «Сафмар» совместно с Общероссийским Профсоюзом образования представил результаты последнего совместного исследования. Согласно полученным данным, 98% российских педагогов сомневаются, что государственная пенсия в полной мере сможет заменить привычный заработок.

Отсутствие уверенности в завтрашнем дне способствует тому, что большинство сотрудников образовательной сферы планируют продолжить трудиться и после получения права на пенсию (более 80% опрошенных). Таким образом, они надеются сохранить привычный уровень жизни. Напомним, российские педагоги имеют право завершить трудовой путь по выслуге лет, после 25 лет стажа.

Почти половина учителей не против начать копить на пенсию самостоятельно, но при условии государственного софинансирования. Однако больше 21% опрошенных учителей просто не владеют достаточным объемом информации о возможности формирования дополнительной пенсии. При этом 10% заявили об отсутствии времени на изучение вопроса и сбор необходимых документов для оформления пенсионного плана в НПФ.