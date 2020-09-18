Отсутствие уверенности в завтрашнем дне способствует тому, что большинство сотрудников образовательной сферы планируют продолжить трудиться и после получения права на пенсию (более 80% опрошенных). Таким образом, они надеются сохранить привычный уровень жизни. Напомним, российские педагоги имеют право завершить трудовой путь по выслуге лет, после 25 лет стажа.
Почти половина учителей не против начать копить на пенсию самостоятельно, но при условии государственного софинансирования. Однако больше 21% опрошенных учителей просто не владеют достаточным объемом информации о возможности формирования дополнительной пенсии. При этом 10% заявили об отсутствии времени на изучение вопроса и сбор необходимых документов для оформления пенсионного плана в НПФ.
Среди тех, кто все же готов заранее позаботиться о сбережениях, 40% согласны отдавать лишь 1% от нынешней зарплаты, а еще столько же в перспективе могут тратить на эти цели до 3% от ежемесячного заработка. Однако, по словам директора филиала «Образование и наука»