750 клиентов
Обобщенные итоги исследования
65% опрошенных знают о возможности вернуть часть налога при формировании накоплений на пенсию, не владеет такой информацией лишь треть респондентов. При этом пользуются данной возможностью больше 56% осведомленных — они получают вычет каждый год. 13% хотя бы раз оформляли возврат налога, а четверть не делает этого совсем.
Подавать налоговую декларацию за 2019 год собирается 57% респондентов, при этом часть из них уже оформила вычет. 21% решили отказаться от возмещения.
Представители
Мужской и женский взгляд на налоговый вычет
В части финансовой грамотности мужчины показали себя с лучшей стороны: о существовании налогового вычета при ведении пенсионного счета знают 68% опрошенных, в то время как среди женщин этот показатель составил 62%. При этом оформлением и подачей всех необходимых документов занимается 60% женщин и всего 52% мужчин. Лидируют представительницы прекрасного пола и в других показателях: 15% получали вычет несколько раз (против 10% среди мужской половины), 22% не делали этого ни разу (у мужчин эта цифра больше — 30%).
Реинвестированием вычета в НПФ готовы заняться 39% мужчин и 32% женщин. Внести средства обратно на пенсионный счет не планируют 29% мужчин и 35% женщин.
Чем ближе пенсионный возраст…
…Тем более активными в отношении накоплений «на старость» становятся клиенты фонда. Идея реинвестировать оформленный вычет кажется наиболее рациональной 41% опрошенных старшего возраста, а более молодые респонденты ответили на данное предложение утвердительно лишь в 33% случаев.
Кроме того, лучше всего осведомлены о возможности возврата денежных средств молодые люди -: 69% респондентов, и лишь 50% более взрослых клиентов. Та же тенденция и в регулярности оформления вычета: ежегодно его получают 67% молодежи и 43% возрастных респондентов.
«Динамика количества поданных деклараций и объема возвращенного подоходного налога показывает устойчивый рост осведомленности россиян о налоговых льготах. В последние годы по крайней мере каждый восьмой занятый в экономике россиян реализовывает свое право на налоговый вычет», — отмечает глава аналитической службы НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис.
По словам представителя