Мужчины чаще реинвестируют обратно на пенсионный счет кешбэк от государства — опрос НПФ «Сафмар»

Эксперты определили «мужской» и «женский» взгляд на возврат подоходного налога.

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750 клиентов НПФ «Сафмар» приняли участие в опросе на тему получения социального налогового вычета по НПО (негосударственному пенсионному обеспечению). В ходе исследования выяснилось, что мужчины в целом лучше осведомлены о вычете при ведении пенсионного счета и реинвестируют его чаще, чем женщины, а вот в регулярности оформления проигрывают прекрасному полу.

Обобщенные итоги исследования

65% опрошенных знают о возможности вернуть часть налога при формировании накоплений на пенсию, не владеет такой информацией лишь треть респондентов. При этом пользуются данной возможностью больше 56% осведомленных — они получают вычет каждый год. 13% хотя бы раз оформляли возврат налога, а четверть не делает этого совсем.

Подавать налоговую декларацию за 2019 год собирается 57% респондентов, при этом часть из них уже оформила вычет. 21% решили отказаться от возмещения.

Представители НПФ «Сафмар» подчеркивают, что компания всегда помогает своим клиентам: по запросу можно получить пакет документов для подачи в налоговую, выписку, копию договора и лицензии фонда.

Мужской и женский взгляд на налоговый вычет

В части финансовой грамотности мужчины показали себя с лучшей стороны: о существовании налогового вычета при ведении пенсионного счета знают 68% опрошенных, в то время как среди женщин этот показатель составил 62%. При этом оформлением и подачей всех необходимых документов занимается 60% женщин и всего 52% мужчин. Лидируют представительницы прекрасного пола и в других показателях: 15% получали вычет несколько раз (против 10% среди мужской половины), 22% не делали этого ни разу (у мужчин эта цифра больше — 30%).

Реинвестированием вычета в НПФ готовы заняться 39% мужчин и 32% женщин. Внести средства обратно на пенсионный счет не планируют 29% мужчин и 35% женщин.

Чем ближе пенсионный возраст…

…Тем более активными в отношении накоплений «на старость» становятся клиенты фонда. Идея реинвестировать оформленный вычет кажется наиболее рациональной 41% опрошенных старшего возраста, а более молодые респонденты ответили на данное предложение утвердительно лишь в 33% случаев.

Кроме того, лучше всего осведомлены о возможности возврата денежных средств молодые люди -: 69% респондентов, и лишь 50% более взрослых клиентов. Та же тенденция и в регулярности оформления вычета: ежегодно его получают 67% молодежи и 43% возрастных респондентов.

«Динамика количества поданных деклараций и объема возвращенного подоходного налога показывает устойчивый рост осведомленности россиян о налоговых льготах. В последние годы по крайней мере каждый восьмой занятый в экономике россиян реализовывает свое право на налоговый вычет», — отмечает глава аналитической службы НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис.