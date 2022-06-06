Учитель географии из Челябинска выиграл 500 тысяч рублей

И готов потратить их на пропаганду красот России

35-летний педагог из Челябинска Михаил Ваганов стал победителем Всероссийского конкурса «Лига лекторов» и в ближайшее время получит приз — 500 тысяч рублей. Еще больше челябинец рад тому, что теперь сможет выступать в качестве лектора на площадках общества «Знание», эта организация и проводила конкурс.

В учителя Михаил пошел следом за своим дедушкой-фронтовиком. В молодости Григорий Ваганов также работал в школе, преподавал географию и приобщил внука к вылазкам на природу. Так что свой родной край и Россию маленький Миша изучал не по книжкам, а в путешествиях. Теперь старается передать любовь к родине ученикам.

Михаил и его дедушка Григорий Иванович Ваганов.

Уроки у Михаила Ваганова никогда не были скучными. То ребята всем классом составляют план-карту на пришкольном участке, то отправляются в урбанистическую прогулку или разглядывают минералы из личной коллекции педагога.

«В пандемию пришлось искать новые формы работы. Тогда я начал выкладывать на YouTube свои онлайн-уроки. За пару лет набралось около сотни роликов. Сейчас они также доступны на Rutube и в „Яндекс.Дзен“»,

— замечает Михаил.

По словам педагога, у многих школьников география — один из самых любимых предметов. До 9-го класса. Потом ребята резко переключаются на дисциплины, которые будут сдавать на ЕГЭ. А так как вузы почти не требуют при поступлении оценку по географии, интерес к предмету незаслуженно падает.

«География — уникальный предмет. Он рассказывает о связи общества и природы. Это и гуманитарная дисциплина, и наука одновременно»,

— говорит Михаил.

Неудивительно, что в своей школе Ваганов стал одним из организаторов «философской мастерской». Вместе со школьниками он разрабатывает проекты, придумывает интеллектуальные настольные игры и ведет «философские бои». Ученики Михаила уже заявили о себе на престижных конкурсах в МГУ и МГИМО. Не отстает от них и учитель.

«Мы любим конкурсы. Каждый год принимаем участие в нескольких. И вот один из них „выстрелил“ — я победил»,

— говорит Михаил.