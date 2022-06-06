В учителя Михаил пошел следом за своим дедушкой-фронтовиком. В молодости Григорий Ваганов также работал в школе, преподавал географию и приобщил внука к вылазкам на природу. Так что свой родной край и Россию маленький Миша изучал не по книжкам, а в путешествиях. Теперь старается передать любовь к родине ученикам.
Михаил и его дедушка Григорий Иванович Ваганов.
Уроки у Михаила Ваганова никогда не были скучными. То ребята всем классом составляют план-карту на пришкольном участке, то отправляются в урбанистическую прогулку или разглядывают минералы из личной коллекции педагога.
«В пандемию пришлось искать новые формы работы. Тогда я начал выкладывать на YouTube свои онлайн-уроки. За пару лет набралось около сотни роликов. Сейчас они также доступны на Rutube и в „Яндекс.Дзен“», — замечает Михаил.
По словам педагога, у многих школьников география — один из самых любимых предметов. До 9-го класса. Потом ребята резко переключаются на дисциплины, которые будут сдавать на ЕГЭ. А так как вузы почти не требуют при поступлении оценку по географии, интерес к предмету незаслуженно падает.
«География — уникальный предмет. Он рассказывает о связи общества и природы. Это и гуманитарная дисциплина, и наука одновременно», — говорит Михаил.
Неудивительно, что в своей школе Ваганов стал одним из организаторов «философской мастерской». Вместе со школьниками он разрабатывает проекты, придумывает интеллектуальные настольные игры и ведет «философские бои». Ученики Михаила уже заявили о себе на престижных конкурсах в МГУ и МГИМО. Не отстает от них и учитель.
«Мы любим конкурсы. Каждый год принимаем участие в нескольких. И вот один из них „выстрелил“ — я победил», — говорит Михаил.
Куда потратить призовые деньги — а это 500 тысяч рублей, — Михаил Ваганов еще не решил. Педагог надеется, что в новом статусе (а вместе с призом Михаил получил статус лектора Всероссийского общества «Знание») он сможет пропагандировать свой предмет и красоты России.
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