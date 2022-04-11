Педагог из Челябинска стала абсолютным победителем конкурса «Учитель года»

В региональном этапе состязаний приняли участие 27 южноуральцев

На Южном Урале определили абсолютного победителя конкурса «Учитель года». В 2022 году на областном уровне им стала учитель английского языка челябинского академического лицея № 95 Вероника Мушкарина. Она представит регион на всероссийском этапе состязаний. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области.



«Финал регионального этапа конкурса „Учитель года“ прошел в Магнитогорске. Абсолютным победителем стала Вероника Мушкарина. Вместе с ней за титул боролись еще 27 педагогов»,

— рассказали в региональном Минобре.

По словам министра образования и науки Челябинской области Александра Кузнецова, в одном из финальных испытаний — круглом столе «Проблемы педагогического образования» — конкурсанты должны были выйти из привычной роли учителя и посмотреть на образование с точки зрения представителя власти, организатора процесса обучения тысяч детей, регулирования работы педагогов и взаимодействия с родителями.

Участие в конкурсе, как отмечает Вероника Мушкарина, помогло ей одержать победу над страхами и неуверенностью. Впереди у педагога — продолжение конкурсного марафона на всероссийском уровне.