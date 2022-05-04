Учитель года Челябинской области советует не бояться детских ошибок

Вероника Мушкарина претендует на звание лучшего педагога страны

Преподаватель английского языка из челябинского лицея № 95 Вероника Мушкарина претендует на звание «Учитель года России». А не так давно ее признали лучшим учителем Челябинской области. Почему Вероника Сергеевна выбрала работу в школе, как она успевает совмещать этот нелегкий труд с материнством и реально ли выучить иностранный язык без помощи репетитора, читайте в материале ИА «Первое областное».

«ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ УЧАТ СИДЯ»

«Думаю, в школе я оказалась совсем не случайно. Сыграло роль окружение. Моя мама — учитель начальных классов. А у педагогов, вы знаете, вся семья работает в школе. И я все детство провела в ее стенах: с семи утра до семи вечера. Мне очень нравилось там находиться. Это мое призвание. Другого слова подобрать не могу», — рассказывает Вероника Мушкарина.

Уже в садике маленькая Вероника собирала вокруг себя группу ребят и учила их выговаривать заковыристые слова.

Английский юная Вероника начала учить поздно. В пятом классе ее отправили на немецкий, а потом девочка перешла в школу, где дети изучали с первого класса английский язык. За три месяца Вероника догнала остальных. Со школьницей занимались индивидуально, девочка оказалась предрасположенной к языкам.

Оглядываясь назад, Вероника Мушкарина твердо уверена, что освоить английский на хорошем обывательском уровне можно без репетиторов и платных курсов. Главное — основательно следовать школьной программе. Хотя она не из легких: работать над языком приходится каждый день.

«Иностранные языки учат сидя. Другого рецепта нет: ты садишься и учишь, иначе результата не будет. Осознание этого приходит с возрастом, поэтому в начальной школе, где иностранному отвели два урока в неделю, важна поддержка родителей»,

— замечает учитель.

Педагог советует ненавязчиво повторять английские слова и фразы во время домашних дел или когда вы едете семьей в машине.

«В детстве я профессионально занималась бальными танцами и училась в музыкальной школе. Сами понимаете, свободного времени было очень мало, с трудом успевала делать домашнее задание. Поэтому с мамой всю устную часть делали исключительно „в дороге“. В трамвае учили стихи, правила, даже ноты запоминали. И по-моему, это очень эффективный подход»,

— говорит педагог.

Благодаря такому насыщенному детству, по словам Вероники Мушкариной, она научилась многим важным вещам: эффективно использовать время, делегировать неважные задачи, а главное — трудиться и верить в себя.

«Безусловно, были моменты, когда я говорила маме, что не хочу чего-то. Но очень благодарна ей, что она не поддалась на проявления этих слабостей, а очень деликатно стимулировала меня не останавливаться на достигнутом. Помню, как говорила мне: „Уставать — это нормально, у каждого человека бывают моменты, когда все хочется бросить. Но они проходят, и после них происходит скачок в развитии. Если очень устала, давай сегодня почитаем не три страницы, а один абзац, а завтра пойдем в парк“»,

— вспоминает Вероника Мушкарина.

«ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ ВЗРЫВАЮТ МОЗГ»

В большинстве современных школ языки изучают со второго класса. Причем многие семьи относятся к новому предмету со страхом, ведь уже на первых занятиях школьников заставляют читать по-английски и заучивать диалоги.

«Это так, на втором месяце обучения дети начинают читать. И родители часто не понимают, к чему эта спешка. Я хочу успокоить: английскому сегодня учат не так, как раньше. Наши родители изучали язык грамматико-переводным способом. А сейчас ставку делают на коммуникационный. Детей не принуждают читать по слогам. Формально дети вообще не читают, а узнают слово по внешнему виду, как в методике Гленна Домана, — запоминают изображение и соотносят его со значением. Если в первый же год изучать правила чтения — а в английском их очень много, — у восьмилетнего человека взорвется мозг»,

— рассказывает Вероника Мушкарина.

Также учитель советует взрослым учитывать личные качества школьника. Кто-то хватает новое на лету, кому-то нужно повторить тему несколько раз — и в этом случае важно не убить у ребенка интерес к предмету.

«Если ребенок идет на внешкольные курсы английского языка с удовольствием, то занятия в любом возрасте пойдут на пользу. Если родители принуждают учить язык еще и еще, это плохо»,

— говорит педагог.

ПРАВО НА ОШИБКУ

Работа в школе требует от учителя полной отдачи. Времени на своих детей (а они еще детсадовцы) у Вероники Мушкариной остается немного. Но она старается быть хорошей мамой.

«До пяти вечера я учитель, до девяти вечера — мама. Когда времени мало, выручает правило 30 минут. Провожу полчаса со своими детьми, не отвлекаясь на телефон и другие заботы. В эти минуты я только с сыном и дочкой, мы занимаемся исключительно тем, что просят они»,

— говорит Вероника Сергеевна.

Вероника Мушкарина призывает родителей не бояться детских ошибок — пусть дети ошибаются и в жизни, и в школе, пробуют свои силы, преодолевают первые трудности.

«Иногда из благих побуждений мы не даем детям себя проявить, не позволяем им становиться самостоятельными. А такой опыт нужен»,

— замечает учитель.

В конкурсах педагогов Вероника Мушкарина принимает участие с первого года работы в школе. Сегодня шутит: тогда не знала, на что соглашалась. Творческие испытания отнимают массу времени, эмоций и сил. Но еще и заряжают энергией.

«Ты заводишь новые профессиональные знакомства, получаешь мощную прокачку и массу эмоций, которые хочется испытать снова. Вот и сейчас областной конкурс уже закончился, а мы все еще обсуждаем его итоги, планируем дальнейшие выступления. Причем работаю не только я, а целая команда единомышленников»,

— замечает Мушкарина.

Чем будет покорять жюри федерального конкурса, Вероника Мушкарина пока не знает. Говорит, что сделает ставку на свою искренность — постарается быть такой же открытой и интересной, как на школьных уроках.