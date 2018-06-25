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/ По делу об издевательствах златоустовской учительницы начались прения сторон

По делу об издевательствах златоустовской учительницы начались прения сторон

Разбирательства стартовали в Злаутоустовском городском суде.
сегодня в 13:58
  |  Общество

Сегодня, 25 июня, в Златоусте начались прения сторон по делу учительницы начальных классов Татьяны Порсевой. Женщину обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а также умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Прения запланированы на 25 и 26 число. Дальнейший исход будет зависеть от того, как именно завершатся прения. — пояснили сайту «Первый областной» в Злаутоустовском городском суде.

История прогремела на всю страну после скандала, который произошел в 2016 году. Тогда родители одного из первоклассников обратились в правоохранительные органы. Они заявили, что педагог не только ставит оценки по пятибалльной шкале, что недопустимо согласно современным образовательным стандартам, но и допускает физическое насилие.

Сама Татьяна Порсева называет себя «строгой, но справедливой». Ранее она заявила, что не считает себя виноватой. По словам ее защиты, все обвинения носят размытый характер и сложно доказуемы.

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