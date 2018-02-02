/ Премию «Признание» вручили в Челябинске

Общественную награду получили два человека и шесть организаций.

Традиционно лауреатов определяют в номинациях «За вклад в развитие отрасли», «За лучший социально значимый проект» и «За активную благотворительную деятельность». На премию могут претендовать те, кто сыграл особо значимую роль в улучшении качества жизни горожан, а также — в развитии отраслей жизни Челябинска, волонтерстве или благотворительности.

Премия «Признание» — это уникальное событие, сравнимое с «Оскаром». В двенадцатый раз мы подводим социально значимые итоги года. И сегодня к 150 лауреатам добавятся еще шесть достойнейших, внесших вклад в развитие и процветание Челябинска. — сообщил глава города Евгений Тефтелев.

Наград удостоились первый замглавы города Наталья Котова — за вклад в развитие социальной сферы, а также — начальник городского ГИБДД Михаил Савенко — за вклад в развитие охраны безопасности жизнедеятельности.

Кроме того, из числа компаний премию получили строительная компания «НИКС» — за вклад в развитие строительства, обувная фирма «Юничел» — за вклад в развитие промышленного производства, АО «Трубодеталь» — за активную благотворительную деятельность, молодежная общественная организация «Российские студенческие отряды» — за лучший социально значимый проект.

