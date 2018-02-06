/ Национальную премию вручили руководителю детского онкоцентра в Челябинской области

Награду получила Ирина Спичак.

Премию «Мы будем жить» вручили заместителю главного врача по онкогематологии Челябинской областной детской больницы, доктору медицинских наук, руководителю онкогематологического центра для детей и подростков имени В. И. Герайна с формулировкой «за исключительный вклад в дело спасения человеческих жизней и борьбу с онкологическими заболеваниями».



Я хочу, чтобы все родители знали, что дети в надежных руках, и все онкологические и гематологические заболевания на сегодняшний день лечатся успешно. Здоровья всем вам и всем вашим родным и близким. — сообщила Ирина Спичак на церемонии вручения премии.

Премия присуждается лучшим врачам-онкологам России, а также пациентам, которые своим примером помогают достойно пройти путь к выздоровлению, лучшим медицинским учреждениям и другим.

