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Торжественная церемония вручения состоялась в концертном зале имени Прокофьева. Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер открыла церемонию и обратилась к собравшимся с приветственным словом.
«Сегодня я искренне поздравляю лауреатов городской челябинской премии „Признание“. Люди, которые получают эту награду, перед собой ставят куда более высокие благородные цели, чем престиж и слава. Я благодарю вас за самоотверженный труд и считаю, что общественность должна не только замечать, но и отмечать людей неординарных, которые трудятся с душой, с азартом, которые беззаветно преданны своему делу и служению людям. Спасибо вам», — сказала Ирина Текслер.
Напомним, что премия была учреждена в 2006 году для награждения предприятий, учреждений, организаций и граждан Челябинска за социально значимую деятельность. Лауреаты определяются коллегиальным решением комиссии.
Как отметила глава Челябинска Наталья Котова, премия «Признание» — это результат каждодневного кропотливого труда настоящих профессионалов своего дела.
«Все, кто находится в этом зале, прилагают все свои силы, знания на то, чтобы превратить наш Челябинск в лучший город на Земле. Спасибо всем вам», — сказала Наталья Котова.
Лауреаты премии «Признание — 2019»:
«За вклад в развитие образования» — детский сад № 308 «Звездочка»;
«За вклад в развитие физической культуры и спорта» — региональная общественная организация «Челябинская областная федерация шахмат»;
«За вклад в развитие социальной защиты населения» — комплексный центр социального обслуживания населения по Калининскому району города Челябинска;
«За личный вклад в развитие культуры и искусства» — отмечена Светлана Эрман, преподаватель высшей категории по классу фортепиано, кандидат педагогических наук;
«Лучший социально-значимый проект» — детский благотворительный фонд в поддержку талантливых детей «Андрюша» имени Андрея Жаботинского;
«За вклад в развитие здравоохранения» — ожоговое отделение Муниципального автономного учреждения здравоохранения Городской клинической больницы № 6.