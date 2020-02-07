В Челябинске состоялась церемония вручения премии «Признание — 2019»

Лучшие моменты торжества собрали в нашем фоторепортаже.

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«Сегодня я искренне поздравляю лауреатов городской челябинской премии „Признание“. Люди, которые получают эту награду, перед собой ставят куда более высокие благородные цели, чем престиж и слава. Я благодарю вас за самоотверженный труд и считаю, что общественность должна не только замечать, но и отмечать людей неординарных, которые трудятся с душой, с азартом, которые беззаветно преданны своему делу и служению людям. Спасибо вам»,

— сказала Ирина Текслер.

«Все, кто находится в этом зале, прилагают все свои силы, знания на то, чтобы превратить наш Челябинск в лучший город на Земле. Спасибо всем вам»,

— сказала Наталья Котова.

Высшую общественную награду «Признание — 2019» вручили в Челябинске. В этом году обладателями премии стали шесть лауреатов.Торжественная церемония вручения состоялась в концертном зале имени Прокофьева. Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер открыла церемонию и обратилась к собравшимся с приветственным словом.Напомним, что премия была учреждена в 2006 году для награждения предприятий, учреждений, организаций и граждан Челябинска за социально значимую деятельность. Лауреаты определяются коллегиальным решением комиссии.Как отметила глава Челябинска Наталья Котова, премия «Признание» — это результат каждодневного кропотливого труда настоящих профессионалов своего дела.Лауреаты премии «Признание — 2019»:«За вклад в развитие образования» — детский сад № 308 «Звездочка»;«За вклад в развитие физической культуры и спорта» — региональная общественная организация «Челябинская областная федерация шахмат»;«За вклад в развитие социальной защиты населения» — комплексный центр социального обслуживания населения по Калининскому району города Челябинска;«За личный вклад в развитие культуры и искусства» — отмечена Светлана Эрман, преподаватель высшей категории по классу фортепиано, кандидат педагогических наук;«Лучший социально-значимый проект» — детский благотворительный фонд в поддержку талантливых детей «Андрюша» имени Андрея Жаботинского;«За вклад в развитие здравоохранения» — ожоговое отделение Муниципального автономного учреждения здравоохранения Городской клинической больницы № 6.