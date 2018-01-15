/ Школьника из Златоуста наградили за противостояние грабителю магазина

Мальчик запер преступника в помещении и удерживал до приезда полиции.

Школьник из Златоуста перед Новым годом проявил себя как настоящий герой. Вечером он задержал грабителя, решившего забрать деньги из продуктового магазина. Мальчик отозвался на крик продавца, которая стала жертвой преступления. Школьник и его друг заперли грабителя в магазине, а продавец воспользовалась черным входом.



Мы держали центральную дверь, чтобы мужчина не ушел. Он был растерян, бегал по магазину и не знал, что ему делать. Когда мужчина выбил стекло, мои руки рядом были, меня задело, но боль не ощущалась. — рассказал сайту «Первый областной» школьник-герой Дмитрий Гиндыш.

В борьбе с грабителем школьник сломал два пальца и разбил телефон. Новый гаджет ему подарила школа, гордая за смелого ученика. Школьника чествовали сегодня, 15 января. На праздник пришли также представители МВД Златоуста.

Хотелось бы сказать тебе спасибо зато, что ты помог полиции. Благодаря таким молодым людям, которые подрастают в наших школах, в городе Златоусте будет спокойно жить. Полиция, к сожалению, без помощи не справится. Все наши сотрудники — такие же молодые люди. Поэтому спасибо тебе большое. Надеюсь, что после школы мы тебя увидим в рядах органов внутренних дел. — обратился к школьнику глава МВД по Златоустовскому городскому округу Андрей Таможников.



От министерства внутренних дел школьнику вручили две книги, посвященных истории Златоуста, а родителям — грамоту с благодарностью за воспитание смелости в сыне.



Добавим, что грабителя задержали. Он заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».