/ Шар из горного хрусталя получили выдающиеся жители и организации Челябинска

Награду премии «Признание» вручали за вклад в развитие города.

В Челябинске состоялось вручение главной общественной награды города — премии «Признание». Всем лауреатам вручили дипломы и нагрудные знаки, выполненные из драгоценных материалов, но главным призом стала статуэтка в виде шара из горного хрусталя, обвитого золотой спиралью, придуманная аспирантом ЮУрГУ Владимиром Болотовым и воплощенная «Художественно-производственной мастерской «Валькирия».

Гостей мероприятия и лауреатов премии поздравил Владимир Елистратов. Он отметил, что испытывает глубокую признательность и уважение ко всем присутствующим в зале.

На эту сцену сегодня поднимутся те, кто заслужил признание, получил высшую оценку своей социальной работы, главная цель которой — повышение качества жизни жителей нашего города. Мы гордимся, что в Челябинске есть такие яркие, талантливые, успешные и достойные люди. — сказал Владимир Елистратов.

Одним из лауреатов «Признания» стала Челябинская Областная Детская Клиническая Больница. Учреждение получило награду по итогам прошлого года за вклад в развитие здравоохранения. Почетную награду приняла главный врач ЧОДКБ, главный педиатр минздрава Челябинской области, заслуженный врач Российской Федерации Галина Киреева. Она отметила, что врачи детской областной больницы заслужили эту награду, а сама Галина Киреева и по сей день восхищается работой специалистов ЧОДКБ.

Казалось бы, видела и знаю многое. Но поверьте, я до сих пор не перестаю удивляться и восхищаться нашими специалистам. Я вижу, с каким азартом они работают, как горят их глаза, как искренне они хотят помочь своим маленьким пациентам! Как радуются позитивным сдвигам в лечении сложных случаев. Наши доктора — особые люди, золотой фонд педиатрии! В стенах нашей больницы концентрируется передовой опыт детского здравоохранения всего региона, здесь сосредоточено самое прогрессивное оборудование, здесь закладывались традиции милосердия. — прокомментировала победу Галина Киреева.

Обладателями премии, помимо ЧОДКБ, в этом году стали Челябинский государственный молодежный театр, благотворительный фонд «Родная» и «Челябинский трубопрокатный завод».

За личный вклад в развитие охраны общественной безопасности премии удостоен начальник городского УМВД, полковник полиции Сергей Миронов, а за личный вклад в развитие физкультуры и спорта — председатель Федерации гребли на байдарках и каноэ Челябинской области, председатель совета директоров группы компаний «Регинас» Василий Рыбаков.