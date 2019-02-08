/ Модный показ от юных модельеров пройдет на челябинской сцене

Гостям представят 45 коллекций одежды.

С историей и традициями нескольких регионов России познакомятся челябинцы. Сделают они это в необычном формате: на конкурсе «Модные самоцветы». Именно костюмы станут «рассказчиками». Их представит молодежь. Юные модельеры долго корпели над созданием 45 коллекций, которые отражали бы детский взгляд на взрослые вопросы.

В 2018 году конкурс «Модные самоцветы» стал востребованной площадкой для юных дизайнеров одежды. Меня как зрителя впечатлили качество изделий и география участников: среди них представители разных уголков области, коммерческих и бюджетных учреждений. Актуальность номинаций не вызывает сомнений здесь и архитектура города, экология человека и история Южного Урала. Законодательное собрание Челябинской области и Общественная палата поспособствовали развитию конкурса. Желаю участникам конкурса ярких впечатлений, упорства и побед! Надеюсь, что на Южном Урале самоцветы будут сверкать каждый год. — рассказал сайту «Первый областной» депутат Законодательного Собрания Сергей Буяков.

Оценивать работы будут эксперты. Они решат, кто заслуживает приз. Подарками в этом году будет техника для швейного искусства и образовательные занятия для детей.

Конкурс состоится 9 февраля во Дворце пионеров и школьников имени Крупской. Участвовать будут юные модельеры из Челябинской области, а также из Новосибирска и Невьянска.