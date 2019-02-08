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/ Небольшая метель стала причиной большой пробки в Челябинске

Небольшая метель стала причиной большой пробки в Челябинске

Город снова «встал» в утренний час-пик.
сегодня в 09:16
  |  Общество

На пробки пожаловались челябинцы, в утренний час-пик опаздывающие на работу. 8 февраля в городе началась метель, из-за чего на дорогах образовались заторы. Причина, однако, не в заметенных дорогах. Просто из-за снега автомобилистам тяжело разглядеть происходящее на дороге, и в таких условиях они предпочитают двигаться медленнее. Но это все равно не спасает от ДТП.

Ситуация с пробками на дорогах в Челябинске оценивается в 8 баллов. На дорогах около 20 аварий. Кроме того, на 3 участках дорог действует ограничение движения. — сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Самая сложная ситуация, признаются автомобилисты, на проспекте Ленина. Там тяжело проехать не только на личной машине, но и на общественном транспорте. Троллейбусы «ползут».


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