/ Инициативная группа провела встречу с обманутыми дольщиками Челябинска

Как отметил заместитель губернатора Сергей Шаль, на данный момент важно найти инвесторов.

Заместитель губернатора Челябинкой области Сергей Шаль совместно с министром строительства и инфраструктуры области Виктором Тупикиным, и генеральным директором компании «Гринфлайт» Олегом Лакницким в рамках рабочей группы встретились с обманутыми дольщиками. Заседание иницативной группы прошло сегодня, 7 февраля.

Как рассказал сайту «Первый областной» Сергей Шаль, уже сейчас есть положительные сдвиги по ряду вопросов. Решается вопрос в компании «Гринфлайт», так же идет строительство «Речелстрое». Однако основная сложность, которая возникает на данный момент — поиск инвесторов.

Есть у нас, к сожалению, неисполнение принятых на себя обязательств, по тому же «Академ Riverside», два дома мы смогли вытянуть, но жизнь, к сожалению, корректирует наши планы. В «Яркой жизни» один дом, мы понимаем, что в первом полугодии сдадим, но все сложнее и сложнее искать инвестором. С одной стороны, самые тяжелые недострои, такие как «Гринфлайт» и «Речелстрой» запущены, и точка невозврата пройдена, с другой — какие-то единичные объекты оказываются более сложными, и мы пока недостаточно продвинулись. В окончательной стадии, я думаю, находится решение вопроса по дому «Княжеский» «Уральской строительной компании». Мы уже выполнили оценку того, что мы хотели сделать, и сегодня напрямую готовы к заключению сделки. — отметил Сергей Шаль.

Не осталась без внимания чиновника и фигура Александра Серебрянского. Решение вопросов, связанных с группой компаний этого застройщика Сергей Шаль также назвал одним из самых сложных. По словам вице-губернатора, кредит доверия к Александру Серебрянскому уже давно исчерпан.