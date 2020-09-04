«У вас продолжается горячая пора»: премии соцработникам региона вручил Алексей Текслер

50 работников системы получили награду в 30 00 рублей.

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Лучших работников системы социальной защиты Челябинской области наградил губернатор Алексей Текслер. Премии главы региона, приуроченные к профессиональному празднику, получили 50 сотрудников.



До награждения перед работниками соцзащиты выступил Алексей Текслер. Губернатор подчеркнул, что несмотря на снижающуюся динамику заболевания коронавирусом, работники органов социальной защиты, наравне с медиками стоят на передовой борьбы с заболеванием.

«Большинство ваших подопечных — это люди из группы риска, поэтому для социальных работников продолжается горячая пора. Если медиков мы благодарим за каждого вылеченного пациента, то социальных работников — за каждого, кто не заболел опасным вирусом благодаря вашей заботе. Я благодарю вас и ваши коллективы за самоотверженный труд»,— сказал Алексей Текслер.

Профессиональный праздник соцработников ежегодно отмечается 8 июня, на сентябрь его перенесли из-за ограничений, связанных с пандемией. Лауреатами премии в 30 000 рублей, становятся сотрудники, внесшие вклад в развитие соцподдержки и соцобслуживания населения.

Отметим, всего с начала пандемии, по данным областного правительства, сотрудники службы социальной защиты отработали более 320 000 заявок от пожилых людей. Более 3 000 волонтёров приносили всем нуждающимся продукты и лекарства, а 2 000 сотрудников интернатов работали в превентивной изоляции.