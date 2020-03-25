ТРК, кинотеатры и ночные клубы могут закрыть в Челябинской области

Ранее такие рекомендации озвучила Татьяна Голикова.

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Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, в ходе которого поручила органам исполнительной власти регионов России временно приостановить деятельность ночных клубов, кальянных, кинотеатров и торгово-развлекательных комплексов. Будут ли приняты аналогичные меры в Челябинской области? Об этом корреспонденту ОТВ рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«Сегодня Алексей Леонидович соберёт штаб, в ходе которого, я думаю, будут приняты эти меры. Молодёжь у нас в основном сосредоточена в ТРК и ночных клубах, и это вызывало у нас обеспокоенность. О кальянных мы говорили изначально, это особая зона риска, там передача инфекции наиболее вероятна, поэтому следует запрещать курение кальянов и в ресторанах, и в барах»,— сообщила Ирина Гехт.

Также она добавила, что по торгово-развлекательным центрам также будет сегодня принято решение.

Отметим, на сегодняшний день в Челябинской области уже запрещено посещение всех мест, где находится более 50 человек. Например, закрыты театры, библиотеки, отменены все спортивные мероприятия. Школьники и студенты переходят на дистанционный режим обучения, работодателям также поручено организовать работу дистанционно.