Премьер-министр РФ Мишустин заразился коронавирусом

Об этом он лично сообщил Владимиру Путину.

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Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Об этом он лично сообщил президенту Владимиру Путину на встрече в режиме видеоконференции, сообщает издание «РИА Новости».

По его словам, тест на инфекцию, который он сдал, показал положительный результат, и в связи с этим по предписанию Роспотребнадзора он обязан соблюдать режим самоизоляции во избежание заражения своих коллег. Однако правительство продолжит работу в штатном режиме.

«Я буду оставаться с коллегами и президентом Российской Федерации на телефонной и видеосвязи»,— сообщил Михаил Мишустин.

Владимир Путин пожелал премьеру скорейшего выздоровления и уже подписал указ о том, что временно исполняющим обязанности главы кабмина будет первый заместитель Мишустина Андрей Белоусов.

Сам же премьер-министр обратился к россиянам с просьбой максимально ответственно отнестись к режиму самоизоляции в майские праздники, чтобы не заразиться коронавирусом и не допустить дальнейшего распространения инфекции.

После заявления Мишустина ряд СМИ написал о том, что он может уже не вернуться на прежнее место работы, однако пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг данную информацию.