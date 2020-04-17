Контрольные тесты на коронавирус у пресс-секретаря губернатора отрицательны

Алексей Текслер вслед за подчиненным выходит из самоизоляции в рабочем кабинете.

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Сегодня, 17 апреля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал, что его пресс-секретарь Сергей Зюсь, у которого ранее был выявлен коронавирус, уже выписан из больницы. Два контрольных теста показали отрицательный результат на наличие COVID-19.

«В соответствии с правилами, он еще несколько дней будет наблюдаться на дому. После чего выйдет на работу», — заявил Алексей Текслер.

Также сам Сергей рассказал, что он рад вернуться домой и поблагодарил всех за поддержку. Также он отметил, что чувствует себя хорошо. Это же он отмечал по ходу всего нахождения в больнице. Признаков проявления заболевания у него не было.

Глава региона отметил, что все взятые контрольные анализы у ближайшего круга общения Сергея Зюся также показали отрицательный результат. В том числе и анализы самого Алексей Текслера.

Напомним, что ранее он самоизолировался в своем кабинете в правительстве. Теперь же он завершает период обязательной самоизоляции и возвращается к привычному ритму жизни.

Напомним, что в Челябинской области открыта круглосуточная горячая линия по вопросам ограничительных мер и коронавирусной инфекции: 8-800-201-41-88.