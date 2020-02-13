Премьер-министр России заявил, что ипотека остаётся дорогой и поручил её удешевить

Будет упрощён порядок рефинансирования кредитов.

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Средняя ставка по ипотеке в декабре 2019 года составляла 9 процентов годовых. Это, конечно, намного лучше тех 14 процентов, которые могли наблюдать ещё в 2018 году. Но, по мнению премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина, 9 процентов — всё равно является тяжёлым бременем даже для семей со средним достатком.

«В целом ипотека остается очень дорогой. С такой ставкой мы не сможем помочь людям улучшить жилищные условия, а это национальная цель развития, которую поставил Президент и которую мы обязаны достичь», — отметил Михаил Мишустин.

Также он заявил о том, что необходимо сделать так, чтобы у банков не было возможности «накручивать» ставку по ипотеке. И для этого нужно оптимизировать операционные затраты и внутренние резервы банков, у также уточнить правила кредитования.

«В рамках вновь создаваемой комиссии по взаимодействию с Банком России я просил бы проанализировать текущую ситуацию и представить соответствующие предложения, а также обсудить возможность упрощения порядка рефинансирования ипотечных кредитов, выданных ранее под более высокий процент», — заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Помимо этого, он поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко наладить системное информирование всех клиентов банка о дополнительных возможностях рефинансирования ипотечного кредита, чтобы люди понимали, какие права у них есть. Ведь по-прежнему встречается, что люди попросту не знают о своих возможностях.

Напомним, что на территории Челябинской области некоторые категории граждан также могут получить «квартирную скидку» — ипотеку на довольно выгодных условиях. Подробнее можно узнать здесь.