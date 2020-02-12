Кто может получить льготную ипотеку в Челябинской области?

Право на «квартирную скидку» будет доступно некоторым категориям граждан.

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Актуальность ипотеки не спадает долгие годы. И население постоянно интересуется, можно ли получить какие-нибудь льготы ипотечного кредитования?

На самом деле, есть достаточно много категорий людей, которые могут получить ипотеку «со скидкой». К таким относятся молодые семьи, семьи с детьми, молодые специалисты, медицинские работники, военные, а также работники полиции. Помимо этого, не отменяется и ипотека под материнский капитал.

«Программы господдержки ипотечного кредитования оказывают положительную роль и на рынок ипотечного кредитования в целом, и на формирование платежеспособного спроса среди населения. Всё это приводит к росту объемов строительства и востребованности того жилья, которое застройщики возводят. Меры господдержки приводят и к повышению спроса. И мы видим в этом потенциал для дальнейшего роста ипотечного кредитования», — поделилась Наталья Кузьмина, заместитель управляющего Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России.

Так, для молодой семьи программа может снизить первоначальный взнос на десять процентов, а также дать скидку по процентам. Для этого нужно, чтобы в семье был ребёнок и один из родителей моложе 35 лет. Кроме того, семья должна состоять в очереди на улучшение жилищных условий.

А вот право на господдержку имеют граждане, у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 родились третий ребёнок или последующие. Данные меры реализуются однократно путём полного или частичного погашения обязательств в размере его задолженности, но не более 450 тысяч рублей.

Также существуют различные государственные региональные программы, рассчитанные на молодых специалистов, работающих в бюджетных сферах. Здесь получатели ипотеки должны соответствовать некоторым критериям: иметь высшее или среднее профессиональное образование, стаж по профессии не менее года, возраст до 35 лет, а также официальное признание того, что он нуждается в улучшении жилищных условий. Отметим, что по данному пункту губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что молодые учёные-практики смогут получить поддержку до миллиона рублей на приобретение квадратных метров.

Касательно поддержки медицинским работникам, региональные власти уже самостоятельно принимают решение о том, в какой форме им будет оказана поддержка. Ведь в рамках льготы могут применять различные условия. Но для этого женщинам нужно быть не старше 45 лет, а мужчинам - 50, иметь высшее образование, а также учёную степень или должностную квалификацию, текущий стаж не менее трех лет и отсутствие жилья в собственности.

Военные также могут приобрести жильё по льготной ипотеке, но главное участвовать в Накопительной ипотечной системой. Воспользоваться данным кредитованием могут и солдаты-срочники.

Сотрудникам полиции для получения средств в целях погашения ипотеки необходимо соответствовать следующим критериям: иметь стаж работы в органах МВД более 10 лет, документально нуждаться в улучшении жилья и ранее не использовать данный вид поддержки.