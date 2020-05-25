Премьер-министр рассказал, когда в России откроются курорты

Михаил Мишустин посоветовал жителям страны не ездить за границу.

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В случае нормализации эпидобстановки в стране на следующей неделе можно будет говорить о запуске курортов. Об этом сегодня, 25 мая, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По словам председателя правительства, уже сейчас люди начинают задумываться о том, где будут проводить летний отдых.



Михаил Мишустин отметил, что уже в июне июня во многих субъектах России снова начнут работать санатории с медицинской лицензией. На следующем этапе при благоприятной обстановке в России можно будет говорить о запуске курортов в полном объеме. Глава правительства обратился к губернаторам с требованием следовать рекомендациям Роспотребнадзора. Это позволит создать условия для открытия курортного сезона.

«Доходы от туризма и смежных с ним областей достаточно велики, многие страны снимают ограничения на въезд, но специалисты ВОЗ считаются, что риск дальнейшего развития пандемии все еще очень велик»,— сказал Михаил Мишустин.

Помимо этого премьер-министр попросил россиян воздержаться от поездок за границу. Это позволит предотвратить распространение заболевания и ввоз инфекции на территорию страны. По его словам, сейчас находится на территории страны безопаснее.

«В последнее время в нашей стране были достигнуты определённые успехи по борьбе с распространением заболевания. Но необходимо помнить, что коронавирус был ввезен к нам из-за границы, поэтому считаю целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж в ближайшее время и провести отпуск в России»,— отметил Михаил Мишустин.

Отметим, что за весь период пандемии в России по официальным данным зарегистрировано 353 427 заболевших коронавирусом. 3 633 человека скончались, 118 798 жителей страны излечились от заболевания