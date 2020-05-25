Статистика радует: всего 38 человек в области заразились коронавирусом за последние сутки

Уровень заболеваемости продолжает снижаться.

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Министерство здравоохранения Челябинской области сообщило, что за последние сутки в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 38 пациентам. Общее число зараженных на Южном Урале составило 2284 человека. Продолжают лечение в настоящее время 1 319 пациентов.

«Радует статистика выписки: за выходные было выписано 153 человека, на утро понедельника ещё 17 человек. За весь период пандемии всего 924 пациента выздоровели и выписаны из больниц. 10 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ», — рассказали «Первому областному» в региональном минздраве.

Тем не менее, ещ 2 человека с коронавирусом скончались в больницах. 46-летний мужчина умер именно от ковидной пневмонии, а 64-летняя женщина от ишемической болезни сердца, которой сопутствовал COVID-19.

В обсерваторах находятся 125 человек, у которых коронавирус не был подтвержден. За ними наблюдают медики. В области продолжают работу «горячие линии» минздрава и правительства по телефонам: 8 (351) 240-15-16 и 8-800-201-41-88 соответственно.