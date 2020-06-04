«Мы очень ждем, когда вернемся»: южноуральцы рассказали, как провели два месяца карантина на корабле

Сейчас парень и девушка находятся на обсервации в Псковской области.

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Наталья Рысина и Евгений Красиков из Челябинской области — сотрудники компании, которая организовывает круизные туры. Объявленная эпидемия коронавируса застала южноуральцев посреди океана. Пассажиров отправили по домам, а персонал более двух месяцев был вынужден провести на корабле, прежде чем оказаться на суше. Теперь наши земляки помещены в обсерватор, который расположен на территории детского лагеря «Звездный» в Псковской области. Молодые люди рассказали, как они соблюдали карантин и в каких условиях живут сейчас.

Компания, в которой работают южноуральцы, объявила, что в середине марта приостанавливаются круизы. И, начиная с этого времени, сотрудники находились на изоляции на корабле, — никаких контактов с внешним миром и строгое соблюдение всех мер профилактики.

«После того, как мы остались одни, сотрудниками, нас расселили в гостевые каюты. До этого мы жили на минус первом этаже, под водой, так скажем. Потом нас поселили в хорошие каюты гостей, и мы жили по одному, по двое жить не разрешалось, как это было до этого. Наш карантин продлился 74 дня. Все эти дни нам мерили температуру по два раза в день, обрабатывали комнаты специальными растворами, мы носили маски. У нас были определенные часы для прогулок: час в первой половине дня и час вечером», — рассказала жительница Челябинской области Наталья Рысина.

Примерно через месяц стало понятно, что круизы возобновятся не скоро, тогда компания стала искать пути, как переправить сотрудников домой.

«Компания объявила нам, что будет пытаться нас отправить сначала регулярными рейсами, потом стало известно, что это невозможно. Затем компанией была предпринята попытка отправить нас чартерным рейсом домой, но власти запретили сотрудникам выходить на берег на территории США, поэтому компанией был разработан другой план. Нам сообщили, что всех европейцев перебросят на один корабль, который затем через Атлантику проследует в Европу», — рассказал южноуралец Евгений Красиков.

Они прибыли в Хорватию, оттуда чартерным рейсом до Беларуси. Далее — на автобусах до границы с Россией. Там людей встретил сотрудник Роспотребнадзора и объявил, что только граждане Москвы и Санкт-Петербурга могут проследовать домой на специальных автобусах — транспорт уже ждал их на месте. Остальных отправили в детский лагерь «Звездный» на двухнедельный карантин.

После карантина в обсерваторе на территории Псковской области южноуральцы и другие изолированные смогут вернуться домой. Только условия содержания далеки от обстановки на круизном корабле — по прибытию людей ждали старые туалеты, дефицит питьевой воды и один душ на всех.

«Когда мы приехали сюда, были немножко шокированы условиями. К сожалению, ситуация такова, что воду питьевую нам приходится покупать. Мы добились, что нам теперь дают питьевую воду — по полтора литра на человека каждый день. До этого такого не было. Кроме того, как только мы сюда зашли, здесь не было мыла, никаких дезинфицирующих средств. О душах и туалетах можно только мечтать. Многие туалеты неисправны, душ всего один на первом этаже. Нас здесь из нашей компании 47 человек, плюс есть еще люди, которые живут в другом крыле, их тоже порядка 20, может больше. И на все количество людей — один душ. Мы не совсем уверены, что здесь нет насекомых, обитающих в матрасах или еще где-то, потому что уже находились клопы. Мы очень ждем, когда вернемся в родную Челябинскую область к себе домой», — поделилась Наталья Рысина.

Напомним, в Челябинской области ограничительные меры, связанные с профилактикой распространения коронавирусной инфекции, действуют до сих пор. Так называемая самоизоляция продлена в регионе до 14 июня.