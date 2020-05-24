Уровень заболеваемости коронавирусом идёт на спад: 47 человек заразились за последние сутки в Челябинской области

Статистика уменьшается второй день подряд.

Послушать 00:00

47 новых случаев заболевания коронавирусом выявили за сутки в Челябинской области. Всего в регионе на сегодняшний день официально зарегистрировано 2246 случаев заболевания инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день в больницах с подтверждённым диагнозом COVID-19 находятся 1388 человек. Они размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на горячую линию»,— сообщили в ведомстве.

819 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. 10 человек переведены в медицинские учреждения других регионов по месту прописки.

«За прошедшие сутки умерло 2 человека. Пациентка 62 года, атеросклеротическая болезнь сердца, ИБС (COVID-19 сопутствующий), и пациентка 83 года, атеросклеротическая болезнь сердца, кардиосклероз (COVID-19 сопутствующий)»,— добавили в Минздраве.

Напомним, по всем вопросам можно обратиться на горячую линию Минздрава по телефону 8 (351) 240-15-16. Кроме того, вся официальная информация размещена на сайте коронавирус74.рф.

Все введённые в Челябинской области ограничения сохраняются до 31 мая по решению губернатора Алексея Текслера. Кроме того, в регионе действует обязательный масочный режим, который означает, что маску необходимо носить во время нахождения в общественных местах. На улице маску можно снимать.