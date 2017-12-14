/ Три дня морозов до минус 28 градусов обещают синоптики на Южном Урале

Холодная погода продержится до конца текущей недели.

Синоптики озвучили прогноз погоды на территории Челябинской области до конца текущей недели. По их данным, ночные температуры в регионе будут стабильно «пробивать» отметку в минус 28 градусов. Днем этот показатель будет подниматься до минус 17 градусов.



В пятницу, 15 декабря, на территории Челябинской области ожидается переменная облачность, без осадков, в отдельных районах изморозь, утром местами туманы. Температура воздуха ночью опустится до минус 21 градуса, на юге до минус 28, в горах до минус 16. Температура воздуха днем опустится до минус 14, на юге до минус 20, на крайнем западе до минус 9 градусов. Ветер южный 3–8, отдельные порывы до 12 метров в секунду. — рассказали сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.



Напомним, ранее в МЧС сообщили о наступающих аномальных морозах. Жителей южной части Челябинской области предупреждают о грядущем похолодании. Аномальный холод продержится в течение нескольких дней, с 14 по 18 декабря. Ожидаются среднесуточные температуры воздуха на 7 градусов и более ниже климатической нормы.