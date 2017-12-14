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/ Три дня морозов до минус 28 градусов обещают синоптики на Южном Урале

Три дня морозов до минус 28 градусов обещают синоптики на Южном Урале

Холодная погода продержится до конца текущей недели.
сегодня в 17:15
  |  Общество

Синоптики озвучили прогноз погоды на территории Челябинской области до конца текущей недели. По их данным, ночные температуры в регионе будут стабильно «пробивать» отметку в минус 28 градусов. Днем этот показатель будет подниматься до минус 17 градусов.

В пятницу, 15 декабря, на территории Челябинской области ожидается переменная облачность, без осадков, в отдельных районах изморозь, утром местами туманы. Температура воздуха ночью опустится до минус 21 градуса, на юге до минус 28, в горах до минус 16. Температура воздуха днем опустится до минус 14, на юге до минус 20, на крайнем западе до минус 9 градусов. Ветер южный 3–8, отдельные порывы до 12 метров в секунду. — рассказали сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

Напомним, ранее в МЧС сообщили о наступающих аномальных морозах. Жителей южной части Челябинской области предупреждают о грядущем похолодании. Аномальный холод продержится в течение нескольких дней, с 14 по 18 декабря. Ожидаются среднесуточные температуры воздуха на 7 градусов и более ниже климатической нормы.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

com
18:58, 14.12.2017
брехуны, и где тут аномальный холод????

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