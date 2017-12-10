/ Большегрузы продолжают простаивать из-за непогоды на трассе М-5

Ограничение движения продлили на несколько часов.

Сильный снег и гололед продолжают создавать помехи для автомобилистов на трассе М-5. С вечера 9 декабря действует ограничение на проезд грузовых автомобилей. Предполагалось, что уже в полдень 10 числа все «застрявшие» машины продолжат путь, однако службам пришлось продлить ограничение на несколько часов.

С 12:00 10 декабря продлено временное ограничение движения для грузовых транспортных средств на участке Аша-Миасс автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий. Ориентировочное время окончания ограничения движения 15:00 10 декабря. Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МЧС по Челябинской области.

Просят воздержаться от поездок и автомобилистов, управляющих легковыми автомобилями.



Напомним, из-за непогоды грузовики больше 12 часов стоят без движения. Образовавшийся затор отрезал путь и двум пассажирским автобусам. Они перевозили 36 подростков. Сотрудникам ГИБДД удалось расчистить путь для транспорта с детьми.