/ Трассу М-5 открыли для движения большегрузного транспорта после непогоды

МЧС приняла решение о снятии ограничения.

Ограничение для движения большегрузного транспорта на федеральной трассе М- в горнозаводской зоне Южного Урала снято. Об этом сообщили в региональном МЧС. Погода нормализовалась и позволила транспорту двигаться дальше. Сейчас на трассе продолжают работать пять пунктов мобильного обогрева.

Главное управление МЧС Россий по Челябинской области информирует, что с 20:00 мин. 10 декабря временное ограничение движения для грузовых транспортных средств на участке 1548+651 — 1780+000 километров трассы М-5 «Урал» снято. На данный момент остаются развернуты мобильные пункты обогрева 1591 километр (Симский перевал), 1646 километр (поворот на Юрюзань), 1737 километр (перевал Уреньга, поворот на Златоуст, рядом с кафе Автоланч), 1750 километр (поворот на Златоуст, стела Златоуст), 1766 км. (поворот на д. Нижний Атлян). — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Несмотря на снятие ограничения, автомобилистам пока не рекомендуют отправляться в дорогу без крайней нужды. Оказавшись на трассе в затруднительном положении, набирайте номера экстренных служб 101, 112.

Напомним, с 9 декабря на заснеженной трассе М-5 действовало ограничение на движение большегрузного транспорта. Также образовавшийся затор отрезал путь и двум пассажирским автобусам. Они перевозили 36 подростков. Сотрудникам ГИБДД удалось расчистить путь для транспорта с детьми.