/ Грозы и штормовой ветер надвигаются на Челябинскую область

Воздух останется по-летнему теплым.

Последний рабочий день июня принесет жителям Челябинской области жаркую и дождливую погоду. Синоптики высоко оценивают вероятность дождей, гроз и порывистого ветра. В связи с этим сотрудники МЧС объявляют южноуральцам экстренное предупреждение.

Во второй половине дня 28 июня, ночью и днем 29 июня в отдельных районах ожидаются грозы, сильные и очень сильные дожди, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 метров в секунду и более, днем град, местами крупный. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

В пятницу, 29 июня, температура воздуха в Челябинске поднимется до плюс 27 градусов, в Магнитогорске и Озерске — до плюс 24 градусов, в Миассе — до 23 градусов, а в Златоусте — 21 градуса.