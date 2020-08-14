20 тонн дынь и 38 тонн перца не пустили в Россию специалисты Россельхознадзора

Продукция ввозилась в Челябинскую область с нарушениями.

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Через Российско-казахстанскую границу вновь пресечена попытка перевоза растительной продукции. Общий их объём за прошедшую неделю составил 58 тонн и 66 кубометров, сообщили в региональном Россельхознадзоре.



В числе товаров, которые не пустили через границу — хвойные лесоматериалы и пиломатериалы, которые везли из России в Казахстан, 38 тонн перца и 20 тонн дынь, которы везлись в обратном направлении. Причиной «разворота» продукции на таможне стало несоблюдение различных норм.

«20 кубометров лесоматериалов хвойных пород сопровождались недействительным фитосанитарным сертификатом, который был признан таковым, так как номер транспортного средства, указанный в фитосанитарном сертификате, не соответствовал фактическому; 46 тонн пиломатериалов вывозились без фитосанитарного сертификата страны-отправителя. 38 тонн перца свежего перевозились не в упаковочной таре, а в транспортном средстве навалом; 20 тонн дынь перевозились в упаковках, которые не имели маркировки», — рассказали «Первому областному в управлении Россельхознадзора.

В соответствии со всеми требованиями ввоз и вывоз растительной продукции был запрещен. Перевозчикам выданы предписания на возврат груза. Также они привлечены к административной ответственности по статье «Нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции» КоАП РФ. Под контролем сотрудников управления транспортные средства возвращены отправителям.