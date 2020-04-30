В Челябинской епархии один из богослужителей находится в тяжелом состоянии с подозрением на COVID-19

Там зафиксирована вспышка заболевания пневмонией.

Послушать 00:00

В Челябинской епархии более 16 человек болеют пневмонией. Это и священнослужители, и группа лиц, контактных с ними. Об этом рассказал один из протоиереев.

«Дорогие братья и сестры. Болеют наши священнослужители, а также некоторые сотрудники кафедрального собора. У некоторых болезнь, как у нашего владыки, записана как пневмония, а у некоторых зафиксирован коронавирус», — поделился протоиерей Алексей Егоров.

Также он отметил, что у некоторых священнослужителей болезнь протекает очень тяжело. В Свято-Симеоновском соборе рассказали, что иерей Андрей находится в тяжелом состоянии.

Отмечается, что по состоянию на 28 апреля, в Челябинской митрополии зафиксировано лишь три случая заражения COVID-19. У митрополита Челябинского и Миасского Григория результат на коронавирус отрицателен.

«Мы говорим о первоначальном анализе. У трех человек подтвержден положительный анализ. Священнослужитель из них только один. Все остаются на госпитализации, их ещё будут проверять. Я разговаривал с ними недавно», — заявил отец Игорь Шестаков.

Отметим, что и митрополит Григорий, и заболевшие находились в Свято-Симеоновском кафедральном соборе во время пасхального богослужения.