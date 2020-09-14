Поклонный крест установят на территории Магнитогорской епархии

Он будет напоминать жителям города о погибших в трагедии на Карла Маркса, 164.

Послушать 00:00

В Магнитогорске установили поклонный крест в память о погибших во время трагедии 31 декабря 2018 года. Его разместили на территории Магнитогорской епархии, инициатором выступил Магнитогорский и Верхнеуральский епископ Зосима.

На данный момент сам крест уже установлен, в планах работы по монтажу памятной таблички, на которой будут перечислены все, кто погиб во время трагедии.

«Важно, чтобы было место, куда можно прийти родственникам, верующим и неверующим людям, возложить цветы, помолиться, поставить свечи. Это важно», — прокомментировал ситуацию для корреспондента медиахолдинга ОТВ секретарь магнитогорской епархии Лев Баклицкий.

Осветить поклонный крест планируют в годовщину трагедии, 31 декабря 2020 года.