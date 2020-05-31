Представитель Кремля рассказал, как пройдёт Парад Победы 24 июня

Напомним, торжественное построение было перенесено в этом году из-за коронавируса.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин вместе с иностранными лидерами будет наблюдать за Парадом Победы, который состоится 24 июня 2020 года, как обычно, с трибуны на Красной Площади. Об этом в одном из интервью программе «Москва. Кремль. Путин» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Безусловно, президент и гости будут наблюдать за парадом на трибуне. Безусловно, будут зарубежные главы государств»,— сказал Песков.

Также он отметил, что во время проведения Парада Победы необходимо будет учесть и «эпидемиологическую модальность».

«Но я надеюсь, что ко времени парада от этого режима практически ничего не останется»,— сказал представитель Кремля.

Напомним, первая репетиция Парада Победы состоится 8 июня в Алабине, а первая тренировка пройдёт 17 июня в Москве. Генеральная репетиция на Красной площади состоится 20 июня. Сам парад пройдёт 24 июня. Этот день президент России объявил выходным днём.