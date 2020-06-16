24 июня будет считаться нерабочим днем независимо от отмены Парада

Уже 13 регионов отказались от празднования из-за сложной эпидобстановки.

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Из-за пандемии коронавируса в этом году по Указу президента России Владимира Путина был перенесен традиционный Парад Победы. Провести его по всей стране было решено 24 июня.

И по еще одному Указу главы Российской Федерации, среда, 24 июня, будет считаться нерабочим днем, с сохранением зарплаты.

«Объявить 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы», — сказано в тексте Указа.

При этом, уже 13 регионов в стране вновь отменили предстоящий Парад Победы из-за сложной эпидемиологической обстановки. И независимо от отмены праздничных шествий, 24 июня в любом случае будет считаться нерабочим днем.

Так, запланированные к 75-летию Победы мероприятия не состоятся в Челябинске, Пскове, Вологде, Ярославле, Орле, Курске, Белгороде, Перми, Пензе, Саранске, Нижнем Тагиле, Петропавловске-Камчатском, Иркутске и Якутске. В остальных же регионах местные власти на данный момент готовы провести торжественные шествия.

Напомним, в Челябинской области на сегодня, 16 июня, насчитывается 5 131 заболевший коронавирусной инфекцией. Прирост каждый день составляет не менее 100 человек. Вылечились 2 560 пациентов, скончались 89 больных.