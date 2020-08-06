Президент России отметил сотрудников РТРС государственными наградами

Компания выполнила федеральную целевую программу по развитию телерадиовещания в стране.

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Около 300 работников РТРС удостоены государственных наград «за большой вклад в реализацию проекта по переходу Российской Федерации на цифровой формат телевещания». Генеральный директор РТРС Андрей Романченко награжден орденом «За заслуги перед Отечеством III степени».

Первый заместитель генерального директора по управлению, эксплуатации и развитию сети Виктор Пинчук и полномочный представитель генерального директора в Сибирском федеральном округе Владимир Кальченко награждены Орденом Александра Невского.

Директор Департамента экономики и финансов Татьяна Пескова, директор Департамента договорной работы и производственного планирования Игорь Сень, директор Департамента стратегии развития и технической политики Андрей Черников, главный бухгалтер Алла Сюрина и директор филиала РТРС «РТПЦ Чеченской Республики» Сергей Еременко награждены Орденом Почета.

Первый заместитель генерального директора по капитальному строительству и контролю за реализацией государственных программ Олег Адамов, заместитель генерального директора — директор Департамента радиовещания и радиосвязи Виктор Горегляд, полномочный представитель генерального директора в Приволжском федеральном округе Вячеслав Старков, директора филиалов и департаментов РТРС награждены Орденом Дружбы.

212 сотрудников предприятия из разных регионов страны удостоены медали Ордена «За заслуги перед Отечеством» I или II степени. 45 сотрудникам присвоено звание «Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации», двум — звание «Заслуженный экономист Российской Федерации».

Почетной грамотой Президента Российской Федерации поощрено шесть сотрудников. Благодарность Президента Российской Федерации объявлена четырем сотрудникам.

Государственные награды стали признанием заслуг РТРС в выполнении федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы». РТРС создал крупнейшую в мире цифровую эфирную телесеть. В ее составе — 5040 передающих станций и 10080 передатчиков. В результате реализации программы жители всех 85 регионов получили возможность принимать 20 федеральных телеканалов в цифровом формате. 38 млн телезрителей улучшили свое медиапотребление в 10 раз, еще 22 млн — в пять раз. Правительство России признало программу перехода на цифровое телевидение высокоэффективной.

Сотрудники филиала РТРС «Челябинский областной радиотелевизионный передающий центр» награждены медалями Ордена «За заслуги перед отечеством II степени»: директор филиала Ивонин Алексей, ведущий инженер производственно-технического отдела Радийчук Мария и инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений Сторожилова Татьяна.