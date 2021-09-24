Предрасположенность к болезни Паркинсона определяется по походке

Какие движения указывают на риски развития патологии

Модель, созданная учеными, позволяет рассмотреть движения людей с различными нейродегенеративными расстройствами. При таких болезнях ходьба подвергается заметным изменениям, причиной которых становится сбой в производстве организмом гормона и нейромедиатора дофамина.

«Разработанная модель представлена нейросетью, определяющей болезнь Паркинсона с ориентиром на параметры передвижения. Эксперимент проводился с изучением червей, мышей, жуков и людей», — сообщается об исследовании.

Так, на возможность формирования патологии указывает неспособность придерживаться интенсивной скорости при перемещении в течение длительного времени, нестабильность тела при ускорении и отсутствие плавности движений.